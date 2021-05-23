حفظ نادي شبيبة القبائل ماء وجه الكرة الجزائرية في المنافسات الإفريقية بعدما حسم، اليوم الأحد، تأهله إلى الدور نصف النهائي من منافسة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).

ولم يكن تأهل ممثل الكرة الجزائرية سهلا وعانى، خاصة في الدقائق الأخيرة، في لقاء إياب الدور ربع النهائي أمام النادي الصفاقسي التونسي على ملعب الفاتح نوفمبر بتيزي وزو مكتفيا بالتعادل هدف في كل شبكة.

وافتتح رضا بن سايح باب التسجيل لشبيبة القبائل عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 39، قبل أن يعدل أيمن حرزي النتيجة للضيوف في الدقيقة 82 عن طريق علامة الجزاء أيضا، حيث كانت النتيجة الرائعة في الذهاب بصفاقس (فوز الشبيبة 1-0) حاسمة في مصير المتأهل عن هذا الداربي المغاربي.

وكانت الكرة الجزائرية قد عاشت خيبة كبيرة، أمس السبت، في منافسة رابطة أبطال إفريقيا بخروج كل من شباب بلوزداد ومولودية الجزائر أمام الترجي التونسي والوداد البيضاوي على التوالي.

ويبقى "الكناري" الممثل الوحيد للجزائر هذا الموسم في البطولات الإفريقية، حيث سيصطدم في النصف نهائي لنادي كوتون سبور الكاميروني، الذي سبق لشبيبة الجزائر مواجهته في دوري المجموعات وفازت عليه ذهابا وإيابا.