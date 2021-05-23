جرد المدير العام السابق للأمن الداخلي، واسيني بوعزة، من رتبة جنرال، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الناطقة باللغة الفرنسية، اليوم الأحد.

وحسب نفس المصدر تم تحويل واسيني بوعزة إلى رتبة جندي بعد إحالته على مجلس الانضباط العسكري.

وكانت المحكمة العسكرية في البليدة، أدانت مطلع أفريل الماضي، واسيني بوعزة بـ16 سنة سجنا نافذا.

ووجهت لبوعزة تهم تتعلق بـ"الثراء غير مشروع ومخالفة القانون العسكري والتزوير".

يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنهى مهام بوعزة في منتصف أفريل 2020، وعين بدلا منه اللواء عبد الغني راشدي، وبعد ذلك بأيام جرى اعتقال بوعزة وأودع السجن العسكري بالبليدة.