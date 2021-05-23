أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، تعليمة لوزير الصحة، بضرورة تكثيف حملة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 عبر التراب الوطني، وذلك ابتداءا من يوم غد الإثنين.

وجاء في بيان للوزارة الأولى أنه "مع الإبقاء على الإطار القانوني والمادي الذي تم وضعه تبعا للقرار رقم 2 المؤرخ في 25 يناير 2021، تمت الدعوة إلى ضرورة احترام معايير وأولويات حملة التلقيح الموضوعة من طرف اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة وباء كوفيد-19 والسلطات الصحية المؤهلة".

كما دعت الوزارة الأولى إلى بذل مجهود إضافي من طرف الولايات التي تعرف ارتفاعا في عدد الإصابات المسجلة بالفيروس.