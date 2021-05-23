أصدرت شركة سوناطراك بيانا، اليوم الأحد، حول الحريق الذي نشب بحاسي الرمل.

وجاء في البيان "إثر نشر معلومات غير دقيقة حول حدوث حريق بمنشاة على مستوى محطة الضخ للغاز GR5 التابعة لمنطقة حاسي الرمل، تعلم سوناطراك ان هذا الحريق نشب يوم 23 ماي 2021 على الساعة 13س 40 د على مستوى منشاة في حالة صيانة وتم السيطرة عليه في ظرف نصف ساعة بفضل التدخل السريع والمحكم لوحدات سوناطراك المدربة على مثل هذه الحالات".

وأضاف نفس البيان "يجدر الاشارة أنه وفي مثل هذه الحالات، تم تفعيل نظام الطورائ المشترك بين جميع الوحدات المختصة لسوناطراك والحماية المدنية".

وا:دت الشركة في بيانها أنه لم يسجل أية خسائر بشرية ولا مادية وليس لهذا الحادث أي تأثير على استمرارية استغلال المنشأة المذكورة.