شهدت محطة ضخ الغاز لسوناطراك "ج ر 5" بحاسي الرمل، مساء اليوم، نشوب حريق مهول استدعى تدخل عدة شاحنات إطفاء لاخماده.

وحسب المعلومات الأولية فإن الحريق الذي يجهل سببه نشب في حدود الساعة الثانية زوالا، ليسمح الاخطار السريع لأعوان الوقاية بتدخل شاحنات الحماية المدنية بحاسي الرمل وبليل وكذا حاسي الدلاعة والوحدة الرئيسية بالاغواط إضافة الى دعم الشركات المجاورة بمجموع عشر شاحنات في ظرف نصف ساعة لتبريد اللهيب واحتواءه تحت إشراف مدير الحماية المدنية لولاية الأغواط لقيادة التدخل، مع عدم تسجيل أي خسائر بشرية في هذا الحريق حسب ذات المصدر بفضل العمل التنسيقي والمناورات التطبيقية السابقة المسطرة مع الشركات العاملة بالمنطقة للتدخل السريع والأمن في حال نشوب حريق في معامل الغاز بحاسي الرمل.