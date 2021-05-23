سجلت الجزائر انخفاضا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وذلك بتسجيل 209 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما تم تسجيل 217 في الحصيلة السابقة، حسبما أفادت وزارة الصحة و إصلاح المستشفيات في بيان لها.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الجزائر أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 126.860 إصابة.

كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس، حسب نفس المصدر، لينتقل إجمالي الوفيات إلى 3.418 وفاة.

فيما تماثل 138 مريضا للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات المصابين المتماثلين للشفاء إلى 88.208 حالة.

وختم المصدر أن 22 مريضا لا يزالون في العناية المركزة.