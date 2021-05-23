يتواجد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي, في نهاية أيام فترة النقاهة، بمستشفى "سان بيدرو دي لوغرونيو"، في اسبانيا.

وحسب ما كشفت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن ما وفتها بـ"المصادر الصحراوية الموثوقة"، اليوم الأحد، فإن الحالة الصحية لابراهيم غالي "مستقرة"، وأنه "يتعافى بشكل جيد، وفي تحسن متواصل"، مشيرة إلى أنه غادر وحدة العناية المركزة منذ أيام عديدة.

وكان الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، قد نقل، الى مستشفى "سان بيدرو دي لوغرونيو" الاسباني، لاستكمال بروتوكول العلاج إثر اصابته بوباء كورونا.

وشنت السلطات المغربية حملة معادية ضد إسبانيا واتهمتها بإدخال الرئيس الصحراوي الى أراضيها بجواز سفر مزور، وهي المزاعم التي ذهبت الى حد نشر المخابرات المغربية وثيقة مزورة بتطبيق فوتوشوب على أنها تعود للرئيس الصحراوي، دخل بها الاراضي الاسبانية.

وتتعرض مدريد لابتزاز المغرب لتغيير موقفها من قضية الصحراء الغربية، لا سيما بعد تأكيد اسبانيا لموقفها الرسمي الداعم للشرعية الدولية في الصحراء الغربية، حيث سبق وأن قالت وزيرة الخارجية الاسبانية، ارانتشا غونثاليس، ان بلادها لن تخضع لأي ضغط ولن تتنازل عن موقفها الراسخ والمتوافق تماما مع الشرعية الدولية في ملف الصحراء الغربية.