أعلن فريف أولمبي المدية عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك" عن استدعاء حارس مرمى الفريق عبد الرحمن مجادل إلى المنتخب الوطني الجزائري الأول من طرف جمال بلماضي، وفي حديثه لـ"الخبر" أبدى ابن مدينة تغنيف البالغ من العمر 22 سنة سعادة كبيرة مؤكدا أنها كانت أمنيته هذا الموسم، وقال مجادل أن بداية مشواره الكروي كحارس مرمى كانت مع مثالية تغنيف مع فئة الاواسط قبل أن يتم ترقيته الى الأكابر أين لفت إليه الكثير من الأنظار لينتقل الى فريق جمعية وهران في موسم 2016/2015 ليتقمص بعدها ألوان غالي معسكر، وخلال موسمي 2018/2017.

وانتقل مجادل الى فريق اتحاد الحراش في بطولة المحترف الثاني حيث لعب له فترة قصيرة بسبب تأخر حصوله على الاجازة، حيث لفت انتباه مدرب الاتحاد آنذاك شريف حجار الذي لم ينتظر كثيرا ليأخذه معه خلال موسم 2018 إلى أولمبي المدية حيث حقق معه الصعود الى المحترف الاول، ولم يخف مجدال اعجابه كثيرا بالحارس مبولحي كقدوة له مضيفا أنه بالتحاقه بالمنتخب سيكون قريبا منه وسيستفيدا كثيرا من خبرته، وعن أحسن مقابلة في مشواره هذا الموسم قال مجادل أن مباراة الأولمبي بسطيف أمام الوفاق التي انتهت بالتعادل السلبي تعد من أحسن مبارياته لأنه تمكن من حماية شباكه طيلة تسعين دقيقة امام هجوم الوفاق.