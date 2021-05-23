تحدث الدولي الجزائري رشيد غزال عن أمر بقاءه ضمن صفوف فريقه الحالي بشيكتاش التركي الذي يلعب له كإعارة من ليستر سيتي الإنجليزي أو تغيير وجهته.

وكشف غزال العائد إلى صفوف " الخضر" في تصريحات تناقلتها اليوم الأحد، مختلف وسائل الإعلام في تركيا:" "سأكون سعيدًا جدًا إذا بقيت هنا ".

مضيفا :" أنا أحب بشيكتاش ، لقد حظينا بموسم جيد للغاية، تلقيت المساعدة والدعم من جميع زملائي في الفريق، قدمنا مثالا جيدا للتضامن، أنا أحبهم كلهم وسيبقون أصدقائي مدى الحياة". وختم حديثه:" بغض النظر عن كيفية استمرار مسيرتي المهنية ،حتى لو كان هناك إنفصال، فإن بشيكتاش ستبقى دائمًا في قلبي وفي حياتي.." .

للإشارة فإن بشيكتاش رصد مبلغ 5 ملايين يورو لشراء عقد غزال من نادي " الذئاب" لكن المبلغ ضئيل مقارنة بالسعر الذي وضعه موناكو الفرنسي من أجل الإستفادة من خدمات اللاعب.