يستعد نادي ميلان لمواجهة نظيره أتالانتا، سهرة اليوم الأحد ، في مباراة حاسمة وفاصلة في مشوار النادي من أجل حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وسيخوض ميلان المباراة في الوقت نفسه الذي سيلتقي فيه جوفنتوس ببولونيا ونابولي بفيرونا.

ولا يحتاج النادي " اللومباردي" سوى للفوز من أجل ضمان التأهل إلى البطولة الأوروبية الغائب عنها منذ 7 سنوات.

وأنهى ستيفانو بيولي ولاعبيه مرحلة الذهاب من الدوري الإيطالي، في الصدارة قبل أن يتراجعوا لاحقًا في جدول الترتيب.

للتذكير فإن ميلان يحتل المركز الثالث بالتساوي في النقاط مع نابولي رابع الترتيب ومتقدما بنقطة واحدة على " اليوفي" صاحب المركز الخامس.