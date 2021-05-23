محرز يرفع سقف طموحاته مع" الخضر" والمان سيتي
تحدث الدولي الجزائري رياض محرز مرة أخرى عن المنتخب الوطني لكرة القدم والرهانات التي تنتظره بداية من جوان المقبل أين سيخوض"الخضر" ثلاث مباريات ودية تحضيرية مهمة. وقال بطل إنجلترا مع " السيتزن" هذا الموسم: " نريد أن نذهب إلى المونديال مع الجزائر ، هذا الجيل وهذا المدرب يستحقها أريد التتويج بها، سيكون أمر ا غير عادي " يضحك" إنه أكثر من مجرد حلم ، إن الله هو من يعطي ، لا نعرف أبدا ماذا سيكون هناك".".
وفي حوار نقلته الصفحة الرسمية لشبكة قنوات " بيين سبورتس القطرية" الناطقة بالفرنسية على تويتر أضاف :" أحب كرة القدم كثيرًا ، لا يوجد هناك حصة تدريبية إلا ولم أبقى حتى النهاية ".
وتابع :" كرة القدم فوق أشياء كثيرة في الجزائر " كما عرّج رياض الذي تنتظره مباراة نهائي دوري الأبطال الأسبوع القادم ضد تشيلسي ، على مدربه غوارديولا وأشاد به :" بيب غوارديولا مدرب رائع، لقد جعل الجميع يتطور".
وواصل الحديث:" شخصيا كل عام أريد أن أفوز بكل شيء يمكن التتويج به".
وختم " مجنون الكرة" تصريحاته بعودة مهاجم ريال مدريد الإسباني ، كريم بن زيمة إلى المنتخب الفرنسي معلقا :" بالطبع يحتاج المنتخب الفرنسي إلى بن زيمة".