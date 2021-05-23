تحدث الدولي الجزائري رياض محرز مرة أخرى عن المنتخب الوطني لكرة القدم والرهانات التي تنتظره بداية من جوان المقبل أين سيخوض"الخضر" ثلاث مباريات ودية تحضيرية مهمة. وقال بطل إنجلترا مع " السيتزن" هذا الموسم: " نريد أن نذهب إلى المونديال مع الجزائر ، هذا الجيل وهذا المدرب يستحقها أريد التتويج بها، سيكون أمر ا غير عادي " يضحك" إنه أكثر من مجرد حلم ، إن الله هو من يعطي ، لا نعرف أبدا ماذا سيكون هناك".".

وفي حوار نقلته الصفحة الرسمية لشبكة قنوات " بيين سبورتس القطرية" الناطقة بالفرنسية على تويتر أضاف :" أحب كرة القدم كثيرًا ، لا يوجد هناك حصة تدريبية إلا ولم أبقى حتى النهاية ".

وتابع :" كرة القدم فوق أشياء كثيرة في الجزائر " كما عرّج رياض الذي تنتظره مباراة نهائي دوري الأبطال الأسبوع القادم ضد تشيلسي ، على مدربه غوارديولا وأشاد به :" بيب غوارديولا مدرب رائع، لقد جعل الجميع يتطور".

وواصل الحديث:" شخصيا كل عام أريد أن أفوز بكل شيء يمكن التتويج به".

وختم " مجنون الكرة" تصريحاته بعودة مهاجم ريال مدريد الإسباني ، كريم بن زيمة إلى المنتخب الفرنسي معلقا :" بالطبع يحتاج المنتخب الفرنسي إلى بن زيمة".