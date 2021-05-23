قررت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، اليوم الأحد، استخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد على الأذان والإقامة فقط. وأصدر وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ تعميما لكافة فروع الوزارة، ينص على "توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف".

ووفقا للوزارة، يستند التعميم إلى الأدلة الشرعية. مشيرة إلى أن "تبليغ صوت الإمام في الصلاة خاص بمن هو داخل المسجد وليس ثمّة حاجة شرعية تدعو لتبليغه لمن في البيوت، إضافة لما في قراءة القرآن في المكبرات الخارجية من الامتهان للقرآن العظيم عندما يُقرأ ولا يُستمع إليه".

وتابعت الوزارة السعودية، "كما أنه قد أفتى بعدم استخدام المكبرات الخارجية في غير الأذان والإقامة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين والعلامة د. صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، وغيرهم من أهل العلم".