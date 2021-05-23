قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني أن "كمشة من الناس في البريد المركزي جزء كبير منهم يتم استغلالهم يريدون بلادا دون انتخابات".

واعتبر زيتوني من بسكرة، خلال لقاء في برنامجه للحمل الانتخابية، أن العديد من المشاركين في مسيرات الحراك في العاصمة تم استغلالهم.

وأضاف أمين العام للأرندي، أن البعض ممن يريدون المراحل الانتقالية ولا تناسبهم الانتخابات، لا يمكنهم الاحتكام إلى الصناديق ولا كسب أصوات المواطنين.