توفي خمسة أشخاص وأصيب 242 آخرين بجروح مختلفة في حوادث مرور شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب حصيلة أوردتها، اليوم الأحد، المديرية العامة للحماية المدنية.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الحماية المدنية قامت خلال نفس الفترة، فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ،بـ 55 عملية تحسيسية عبر 06 ولايات لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 49 عملية تعقيم عبر 06 ولايات ، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ ثمانية أشخاص مختنقين جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون داخل مساكنهم عبر كل من ولاية معسكر وغليزان ، بالإضافة الى ذلك قامت وحدات الحماية بإخماد 8 حرائق حضرية و صناعية مختلفة عبر ولايات المدية و نعامة و سكيكدة وإليزي وعنابة وغليزان دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية .