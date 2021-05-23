وجه اليوم الأحد الثنائي الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وزميله في المنتخب إسلام سليماني مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي رسالة إلى زمليهما سابقا في ليستر سيتي الإنجليزي ، اللاعب ويس مورغان الذي قرر إعتزال كرة القدم.

وكتب " السوبر سليم" عبر صفحته الشخصية على تويتر: " لاعب وشخص رائع، كنت مسرورا لأنني تقاسمت معك غرفة تغيير الملابس، أتمنى لك كل التوفيق في محطاتك القادمة وحياتك الجديدة".

أما محرز فغرد هو الآخر عبر صفحته الرسمية على تويتر:" قائدي ، شخصث رائع ولاعب كبير، تشرفت باللعب معك خلال الفترة الماضية، هنيئا على كل ما قدمته وأتمنى لك كل التوفيق". وأرفق الثنائي كلامهما عن اللاعب " مورغان" بصور مختلفة عندما كانوا يلعبون ضمن صفوف نادي " الذئاب".