نظم مجموعة من الأساتذة والأستاذات بولاية الأغواط، اليوم الأحد، وقفة تضامنية مساندة لأستاذات برج باجي مختار اللواتي تعرضن الأسبوع الماضي إلى اعتداء في مسكنهن الوظيفي، مطالبات بتدخل رئيس الجمهورية للنظر إلى واقع قطاع التربية الذي يعيش إنحراف خطير عشية الإمتحانات الرسمية.

وبعد عجز وزارة التربية عن التكفل بالمطالب الإجتماعية والمهنية، رغم وقفات الكرامة التي دخلت أسبوعها الرابع للمطالبة برد الإعتبار القدرة الشرائية لعمال التربية في القريب العاجل .

وتتزامن هذه الوقفة وإنطلاق البكالوريا التجريبية لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي قبل حوالي شهر من إمتحان البكالوريا .