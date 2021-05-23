اتهم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، شبكات تعتمد على المواقع التواصل الاجتماعي، بشن حملات تحريضية هدفها ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أفراد الشعب الجزائري.

وقال الفريق شنقريحة في كلمة ألقاها اليوم الأحد، على هامش افتتاح ملتقى بعنوان "الأمن والدفاع السيبيراني رهانات وتحديات"، "هذه المواقع أصبحت ملاذا آمنا لشبكات إجرامية منظمة معروفة بحقدها وكراهيتها للدولة الجزائرية، حيث تشن حملات تحريضية هدفها ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أفراد الشعب. "

وأكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أنه بفضل تكاتف جهود المواطنين وتجند جميع الهيئات المختصة تم إفشال هذه المخططات والمؤامرات.