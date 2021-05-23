كشف اليوم الأحد، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، عن قراره الجديد بخصوص مواجهة الأهلي ونهضة بركان، المقررة الجمعة المقبل، لحساب نهائي السوبر الإفريقي.

وحسب الموقع الرسمي للهيئة الكروية فإنه سيتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية لأول مرة في منافساته منذ انتشار وباء كورونا.

وأضاف أن القرار يستلزم دخول الفريقين والمنظمين ومسؤولي الناديين في الفقاعة الطبية، بمجرد الوصول إلى العاصمة القطرية الدوحة ،حيث تقام مواجهة السوبر.

وشددت الكاف على منع اختلاط كل من يدخل الفقاعة الطبية مع أي شخص خارجها، حفاظا على سلامة الجميع.

ما هي الفقاعة الطبية؟

حسب موقع " الجزيرة .نت" و وفقا للدكتور عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الوطنية الإستراتيجية للتصدي لفيروس كوفيد-19 ورئيس قسم الأمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبية بقطر، فإن نظام الفقاعة هو عبارة عن المجموعة التي تلتقي بشكل متكرر وبعدد محدود لا تختلط مع أفراد من أسر أخرى قدر الإمكان، وكذلك على مستوى الأصدقاء الذين يلتقون بشكل متكرر بحيث يظل عددهم محدودا وثابتا دون الاختلاط مع آخرين.