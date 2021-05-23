أبدى مدرب فريق مولودية وهران، خير الدين مضوي تخوّفه من أن يضيّع النادي أهدافه هذا الموسم والمتمثل في الأساس في التتويج بلقب المحترف الأول أو كأس الرابطة.

وقال خير الدين مضوي في تصريحات صحفية عقب التعادل الذي فرض عليه أمام أولمبي المدية بملعب أحمد زبانة :" العقدة التي تلازم المولودية بملعبها من شأنها أن تتسبب في حرماننا من تحقيق أهداف هذا الموسم".

ويواصل الحمراوة، إهدار النقاط بميدانهم، مسجلين رابع تعادل لهم منذ بداية الموسم والثالث في آخر أربع مواجهات جرت بزبانة".

كما يخشى المدرب السابق لوفاق سطيف من أن يتسبب نزيف النقاط في تراجعهم على مستوى الترتيب محذرا في الوقت ذاته من أي تعثرات أخرى بوهران ، والتي أرجع سببها إلى نقص الفعالية.