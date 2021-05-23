قال رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، اليوم الأحد، أن الجزائر تجاوزت 20 سنة من الفساد، مشيرا الى أن هذه الفترة نتحمل كلنا مسؤوليتها، حسبه.

وأضاف بلعيد خلال تنشيطه لقاء للحملة الانتخابية في عنابة، أننا سنطوي الصفحة السوداء وسيتم استرجاع الثقة بين الحاكم والمحكوم لبعث دولة المؤسسات، مستبعدا التلاعب بنتائج التشريعيات التي عرفناها على مدى العشريتين سنة السابقتين، كسر ثقة المواطن.

وأضاف بلعيد أن مستقبل التنمية في الجزائر يأتي بالاستقرار السياسي، الذي يضمن انطلاقة العجلة الاقتصادية وتخطي مشاكلنا الداخلية بالعمل.

وتابع رئيس جبهة المستقبل أن نجاح التشريعيات من خلال المشاركة القوية سيضمن تشكيل حكومة سياسية متنوعة تساهم في إخراج الجزائر من المشاكل التي تتخبط فيها منذ سنوات.