اقتحم العشرات من جنود الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، واعتدوا على المصلين، واعتقلوا أحد حراس المسجد.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على بعض الشبان لدى توافدهم لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى، مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى فادي عليان، وفرضت تشديدات غير مسبوقة على أبواب المسجد ودققت في هويات المصلين الداخلين إليه.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أخلت محيط المسجد القبلي من المصلين، وانتشرت داخله وفي محيطه من أجل تسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وفي السياق، شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية. واعتقلت قوات الكيان الصهيوني، مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، واثنين آخرين من نابلس، بالإضافة إلى ثلاثة مقدسيين بينهم أمين سر حركة فتح.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم,سبعة مواطنين,بينهم أب وأنجاله من بلدات كفردان,يعبد وقباطية. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر أمس 5 شبان فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة وتحديدا بالقرب من المسجد الأقصى المبارك.