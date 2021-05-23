نشر اليوم الأحد، الدولي الأسبق مهدي مصطفى تغريدة عبر صفحته الرسمية "على تويتر وكتب مهدي " لقد مر الوقت بسرعة.."، وأرفقها بصورة للعلم الوطني وصورته بقميص الخضر. والتحق متوسط ميدان نادي أجاكسيو سابقا، بالفريق الوطني سنة 2010، كما شارك في نهائيات أمم إفريقيا 2013 و كأس العالم 2014 بالبرازيل ، قبل أن يعتزل اللعب دوليا في 2017. ولعب مصطفى 26 مباراة دولية ولم يسجل أي هدف، ولم يتم استدعاء اللاعب صاحب ال32 عاما إلى المنتخب الجزائري منذ مونديال 2014 بعد مغادرة البوسني وحيد حليلوزيتش للعارضة الفنية للمنتخب.