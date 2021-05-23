تأسف وزير الخارجية صبري بوقادوم، من "المنافسة الشرسة التي قادت دول عدة إلى اقتناء كميات كبيرة من اللقاحات المضادة لكورونا، تفوق احتياجاتها".

وأضاف بوقادوم خلال اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول تسيير جائحة كوفيد-19 في إفريقيا، أن هناك دول لاسيما في إفريقيا، يكافحون من أجل حماية عمال الصحة والفئات المعرضة للخطر، من كورونا، مؤكدا أن من الضروري معالجة مشكلة "عدم التكافؤ" في الحصول على اللقاحات في أقرب وقت ممكن.

وحذر وزير الخارجية، من التداعيات السلبية على الأمن البشري في القارة السمراء من جراء "المنافسة" على اللقاحات والنزعة القومية المحيطة بها، لافتا إلى ظهور تحديات جديدة بسبب الفوارق المتعلقة بالحصول على اللقاحات.

وأشار الوزير الجزائري إلى أن البلدان الأفريقية تعاني من ظاهرة "النزعة القومية"، مضيفا أنه ينبغي تلقي جميع البلدان جرعات تتناسب مع عدد سكانها لتطعيم الفئات الأكثر أولوية، لكن "ما رأيناه في الواقع أمر محبط".