بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 496 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 167 مليونا ونحو 55 ألف إصابة، تعافى منهم 148 مليونا.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 571 ألف و930 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,853 حالة وفاة.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: الولايات المتحدة الأمريكية (603,876 وفاة)، البرازيل (448,291 وفاة)، الهند (299,296 وفاة)، المكسيك (221,597 وفاة) وبريطانيا (127,716 وفاة(.

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: الولايات المتحدة الأمريكية (33,882,333 إصابة)، الهند (26,530,132 إصابة)، البرازيل (16,047,439 إصابة)، فرنسا (5,593,962 إصابة)، تركيا (5,178,648 إصابة(.