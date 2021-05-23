استخدم الجيش الوطني خلال التمرين التكتيكي الأخير، "رعد 2021"، منظومة الصواريخ والمدفعية "بانتسير-إس1" وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت-إيه إم" الجزائرية.

وأشارت وكالة سبوتنيك الروسية، إلى المناورة الأخيرة للمنطقة العسكرية الثانية للجيش الوطني الشعبي الوطني، بوهران، وقد شارك في التدريبات نظام الصواريخ والمدفعية للدفاع الجوي"بانتسير-إس1" وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات ذاتية الدفع "كورنيت-إيه إم" القائمة على هيكل المركبة المدرعة الروسية في بي كي-233136 "تيغر-إم" روسية الصنع.

ودمرت منظومة "بانتسير" طائرة مسيرة، وضرب الصاروخ المضاد للدبابات هدفا أرضيا.

طلبت الجزائر الدفعة الأولى من أنظمة بانتسير-إس1 من روسيا في عام 2006. وتم تسليم 38 مركبة و 750 صاروخا مضادا للطائرات بقيمة تجاوزت نصف مليار دولار عام 2013.

وفي عام 2014 ، وقعت الجزائر وروسيا عقدًا لتوريد 13 نظامًا مضادًا للدبابات من طراز كورنيت-إيه إم على أساس مركبة تايغر-إم المدرعة.