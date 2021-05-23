كشفت اليوم الأحد، وسائل إعلام رسمية بالصين أن 21 متسابقا لقوا حتفهم جرّاء موجة برد قارس اجتاحت سباقا للركض في إقليم "قانسو" بشمال غرب البلاد.

وانطلق السباق الذي امتد لمسافة 100 كيلومتر صباح السبت من موقع سياحي على النهر الأصفر ثاني أطول الأنهار بالبلاد، وضم المسار أودية عميقة في مناطق وعرة.

وقال مسؤولون بمدينة "باين" في تصريحات صحفية إن موجة من البرد والأمطار الثلجية والرياح العاصفة ضربت قطاعا جبليا من مسار السباق انخفضت خلالها درجات الحرارة على نحو حاد.