كشفت جمعية الشفاء لمرضى العمود الفقري بالمدية ان الأطباء الألمان الذين يشرفون منذ أشهر على متابعة حالة أمين بوهالي بإحدى المستشفيات الألمانية قرروا بتر رجل أمين.

وقالت الجمعية عبر صفحتها في الفيسبوك من خلال متابعة آخر مستجدات علاج أمين بوهالي، أنها تعلم كل المتابعين لحالة أمين بكل أسف انه قد تم الاتفاق على إجراء العملية الجراحية، وذلك بعد أخذ ورد ونقاش وتشاور على مستوى واسع بحضور اثني عشر (12) طبيبا بين أخصائيين وأساتذة، وجراحين من مختلف التخصصات التي لها علاقة بصحة أمين.

وأضاف بيان الجمعية، انه كان ولا بد من إجراء العملية لأمين وهذا على ثلاث مراحل، حيث ستكون المرحلة الاولى بتر الرجل على مستوى الساق، ثم عملية بتر ما تبقى من الرجل، ثم عملية ثالثة على مستوى الحوض.

ودعت الجمعية من خلال رئيسها خليل موساوي التي ساهمت بنسبة كبيرة في تنقل أمين إلى ألمانيا للعلاج إلى الإكثار من الدعاء له والاستمرار في التبرع بالمال حتى يتم تغطية المصاريف المختلفة.