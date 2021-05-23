يستقبل بداية من الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد فريق شبيبة القبائل ضيفه النادي الصفاقسي التونسي على ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، وذلك لحساب إياب الدور ربع نهائي كأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويتطلع الكناري الذي وجد معالمه رفقة مدربه دونيس لافان إلى الإستفادة من عامل الأرض وتحقيق انتصار ثاني كذلك الذي عادوا به من ميدان الطيب المهيري خلال مواجهة الذهاب، فيما يعتزم الضيوف قلب الطاولة على أسود جرجرة والعودة إلى الديار بورقة التأهل إلى الدور القادم.

التقني الفرنسي دونيس لافان أكد في وقت سابق أن فريقه سيكون أمام اختبار صعب في لقاء الإياب، وقال "لم نحسم التأهل، إذ علينا أن نخوض لقاء الإياب بنفس الروح والعزيمة لندعم أسبقية الذهاب، ونعزّز حظوظنا في بلوغ الدور نصف النهائي".

أما المدرب حمدي الدّو الذي سبق له وأن خاض تجربة تدريبية بالجزائر فقد أوضح بأن ناديه سيلعب من أجل الانتصار والعبور للدور للمربع الذهبي ولن يرضيه غير ذلك.

مضيفا خلال الندوة الصحفية التي تسبق المواجهة بأن الصفاقسي قادر على تجاوز عثرة الذهاب مشددا على أن المباريات القوية بين الجيران لا تخضع للأحكام المسبقة وكل شيء فيها ممكن مشيرا بأن اللاعب الذي سيكون جاهزا بدنيا وخاصة صعلى المستوى الذهني سيكون حاضرا على الميدان.

وأصيبت عشية أمس جماهير مولودية الجزائر وشباب بلوزداد بالخيبة عقب إقصاء فريقهما من الدور ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا بخسارة الأول بهدف لصفر أمام الوداد البيضاوي، وانهزام الثاني بركلات الترجيح ضد الترجي التونسي، لتبقى الآمال معلقة على شبيبة القبائل من أجل الوصول إلى أبعد حد ممكن في المنافسة القارية.