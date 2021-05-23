

أظهرت دراسة أجرتها السلطات الصحّية في بريطانيا ونشرت نتائجها أمس السبت أنّ لقاحي "فايزر بايونتيك" و"أسترازينيكا أوكسفورد" المضادّين لفيروس كورونا فعّالان ضدّ النسخة الهندية المتحوّرة من هذا الفيروس بنفس نسبة فعاليتهما تقريباً ضدّ النسخة الإنجليزية المتحوّرة منه.

ووفقاً للدراسة التي أجرتها وكالة "الصحة العامة في بريطانيا" بين 5 أفريل و16 ماي فإنّ لقاح "فايزر بايونتيك" وفّر بعد أسبوعين من تلقّي الجرعة الثانية فعالية بنسبة 88% ضدّ المتحوّر الهندي المصحوب بأعراض وبنسبة 93% ضدّ المتحوّر الإنجليزي المصحوب بأعراض.

بالمقابل فإنّ فعالية لقاح "أسترازينيكا أوكسفورد" بلغت بعد أسبوعين من تلقّي الجرعة الثانية 60% ضدّ المتحوّر الهندي المصحوب بأعراض و66% ضدّ المتحوّر الإنجليزي المصحوب بأعراض.

ورحّب وزير الصحّة البريطاني مات هانكوك بنتائج هذه الدراسة التي تأتي في وقت تعوّل فيه الحكومة على حملة التلقيح الوطنية لمكافحة المتحوّر الهندي الذي يهدّد تفشّيه بعرقلة خطة إعادة فتح الاقتصاد في البلاد.

وبحسب الدراسة فإنّ لقاحي "فايزر بايونتيك" و"أسترازينيكا أوكسفورد" وفّرا بعد ثلاثة أسابيع من تلقّي الجرعة الأولى فعالية بنسبة 33% ضدّ المتحوّر الهندي المصحوب بأعراض وبنسبة 50% ضدّ المتحوّر الإنجليزي المصحوب بأعراض.

ووفقاً لبيانات وكالة "الصحة العامة في بريطانيا" فقد سُجّل في إنكلترا بين 1 فيفري و18 ماي ما لا يقلّ عن 2889 إصابة بالمتحوّر الهندي.