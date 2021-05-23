أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن اضطرابا جويا، يجتاح المناطق الغربية للبلاد.

وأشار نتبيه نشر عبر الموقع الالكتروني للأرصاد، أن رياحا قوية مسحوبة بزوابع رملية، تصل سرعته بين 50 و60 كلم/سا، على ولايات، النعامة، بشار، سعيدة، البيض، تيارت، الأغواط والجلفة، وذلك ابتداء من التاسعة من صباح اليوم إلى غاية منتصف نهار يوم غد الاثنين.

وأضاف نفس المصدر أن أمطارا غزيرة، تمس كل من ولايات، تلمسان، عين تموشنت، وهران، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، الشلف وغليزان، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال من اليوم الأحد، الى غاية الثالثة من فجر يوم غد الاثنين.

وحسب ذات المصدر فإن الكمية المتساقطة تتراوح بين 15 و20 ملم.

من جهة أخرى، نبهت الأرصاد الجوية، عبر خريطة اليقظة البحرية، هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/ سا على السواحل البلاد، حيث تصل الأمواج إلى حدود المترين، بداية من الساعة الثالثة زوالا، الى غاية السادسة من مساء يوم غد الاثنين.

وتشمل سواحل الجزائر العاصمة، تنس، بوهارون، مستغانم، أرزيو، وهران، وبني صاف، الغزوات، جيجل، سكيكدة، بجاية، أزفون، دلس.