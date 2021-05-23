أمرت حكومة الكونغو الديمقراطية، يوم السبت، بإخلاء مدينة غوما الشرقية بعد ثوران بركان جبل نيراغونغو المطل على المدينة الحدودية.



وكتب وزير الاتصالات باتريك مويايا على تويتر: "خطة إخلاء مدينة غوما تم تفعيلها، الحكومة تناقش إجراءات عاجلة لاتخاذها الآن".



وفي وقت سابق، أكد الحاكم العسكري لشمال كيفو، ثوران بركان في شمال شرق الكونغو، بينما أعلنت ورواندا إغلاق الحدود معها.



قال كونستانت نديما، الحاكم العسكري لشمال كيفو، وهي مقاطعة توجد في شمال شرق الكونغو، على الحدود مع رواندا، ثوران بركان نيراغونغو، لافتا إلى أن الحماية المدنية ستوجه السكان إلى مناطق آمنة.