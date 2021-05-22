كشفت مديرية الصحة لولاية باتنة، أمسية السبت، في بيان توضيحي حيثيات وفاة رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا بفيروس كورونا.



وجاء في البيان، أن المرحوم تقدم رفقة والديه بتاريخ الـ28 أفريل الفارط، إلى مصحلة الإستعجالات بالمؤسسة الإستشفائية الأم والطفل، وتم إستشفائه بمصلحة طب الأطفال بسبب إلتهاب رئوي، وبعد الفحوصات المخبرية والأشعة أظهرت إصابته على مستوى الرئة بنسبة 75 بالمائة.



لتضيف، بعد عدم تحسن حالته تم تحويله بتاريخ الـ2 ماي الجاري، إلى مصلحة الأطفال بالمركز الإستشفائي الجامعي بباتنة، أين مكث ثمانية أيام، وأجريت له تحاليل المسبح المخبري "pcr"، بتاريخ الـ3 ماي، والتي أظهرت نتائج التحاليل إصابته بفيروس كوفيد يوم 5 ماي الجاري.



ليتم تحويله إلى مصحة الإنعاش كوفيد تحت رعاية الأستاذة قرينات رئيسة المصلحة، بعد تعقد حالته الصحية، حيث مكث بالمصحة وتحت العناية المركزة والتنفس الإصطناعي لمدة 12 يوم، قبل أن يتوفاه الأجل يوم 22 ماي على الساحة الواحدة صباحا.



وفي ختام البيان، نفى مدير الصحة كل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي، إمتناعه عن الإدلاء بتصريحات في الموضوع.