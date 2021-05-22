خرج آلاف الأشخاص السبت في عدة مدن فرنسية لتأكيد دعمهم للفلسطينيين، بعد مواجهات دامية استمرت 11 يوما بين الاحتلال وحركات القماومة الفلسطينية في قطاع غزة، وانتهت بإعلان وقف لإطلاق النار مساء الخميس.



وقال رئيس جمعية "فرنسا فلسطين تضامن" برتران هيلبرون، إلى أن "إعلان وقف إطلاق النار لا يعني أن المسألة لقيت حلا، هذا الصراع يعني كل الأشخاص المتمسكين بقيم العدالة والكرامة والحق".



في العاصمة باريس، اقتصرت التعبئة على تجمع في ساحة لا ريبوبليك، بقرار من الشرطة التي منعت تنظيم مسيرة، بعدما كانت حظرت التظاهرات في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. ورفع بعض المحتجين أعلاما فلسطينية وهتف الحشد "فلسطين ستبقى، فلسطين ستنتصر!" و"إسرائيل قاتلة وماكرون شريك"، تنديدا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وبلغ عدد المشاركين في تجمع باريس ما بين ثلاثة وأربعة آلاف بحسب تقديرات نقابة "الكونفدرالية العامة للعمل" التي كان أمينها العام فيليب مارتينيه حاضرا.



وتجمع 1100 شخص في ليون بحسب الإدارة المحلية، وهو العدد ذاته الذي سار السبت الماضي. والتزم المتظاهرون دقيقة صمت عن ارواح القتلى في قطاع غزة، فيما واكبت قوات مكثفة من الشرطة المسيرة.



وفي ستراسبورغ (شرق)، تجمع أقل من ألف شخص. وقال عماد دعيبس (28 عاما) لفرانس برس "من حق الفلسطينيين أن يعيشوا بسلام وتكون لهم دولة. إسرائيل تحرمنا من حقوقنا، من منازلنا. أنا فلسطيني، لم يعد يحق لي الذهاب إلى فلسطين، عائلتي خسرت كل شيء".



وفي ليل (شمال)، سار حوالى ألف متظاهر بحسب المنظمين، 650 بحسب مصدر في الشرطة، خلف لافتة كتب عليها "ضد الاستيطان، الاحتلال العسكري والأبارتهايد"، داعين إلى مقاطعة الكيان المحتل.



كما تظاهر مئات في تولوز ومونبولييه بجنوب فرنسا، وفي سانت إتيان وأنيسي في وسط شرق البلاد. ويبقى وقف إطلاق النار الذي أعلنه الطرفان مساء الخميس هشا.