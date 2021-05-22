تمكن فريق اولمبي المدية اليوم من العودة بنقطة التعادل السلبي من وهران امام المولودية المحلية في مواجهة تالق فيها حسب خرباشي المدير الفني للاولمبي، الحارس مجدل الذي صد اربع فرص كانت سانحة للتسجيل لصالح الحمراوة في الشوط الثاني الذي سيطر فيه اصحاب الارض بعد تكافؤ اللعب بين الفريقين في المرحلة الاولى.



ولم يخف المدير الفني القول ان المستوى الذي وصل اليه الفريق يعود للعمل الجبار الذي قام به المدرب شريف حجار المستقيل، و من المنتظر ان يواجه الاولمبي في الجولة 23 المقررة الاربعاء المقبل فريق اتحاد الجزائر على ارضية ميدان امام الياس على ان يتنقل الاحد المقبل الى العاصمة لملاقاة شباب بلوزداد.