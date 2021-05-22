توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 14 اخرون بجروح متفاوتة في حادث مرور وقع مساء اليوم السبت بولاية تيسمسيلت، إثر اصطدام وقع بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة بمنطقة الضاية، حوالي 3 كلم غربي تيسمسيلت، عبر الطريق الوطني رقم 14، في جزئه الرابط بين ولايتي تيسمسيلت وتيارت، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

و حسب رئيس مصلحة الهياكل الصحية بمديرية الصحة والسكان، فان الضحايا شباب ينحدرون من ولاية تيارت.

يتعلق الأمر بكل من شاب عمره 33 سنة بلدية حمادية، 29 سنة من بلدية مهدية و 37 ينة من بلدية السوقر.

فيما تم نقل جريح في حالة حرجة إلى المستشفى الجامعي بوهران.

هذا و تم التكفل، حسب ذات المصدر، ببقية المصابين على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت، منهم ثلاثة حالات أدخلوا إلى غرفة العمليات.