أعلنت السلطات الصحية بالهند أن "الفطر الأسود" تحول إلى وباء مع زيادة الإصابات بين مرضى كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن الفطر الأسود يصيب من ضعفت مناعتهم أو المصابين بأمراض مزمنة أو مصابين بفيروس كورونا.



وزادت إصابات "الفطر الأسود" مؤخرًا في الهند بسبب زيادة تفشي الفيروس التاجي، وحسب السلطات الصحية بالهند ، فإن المرض يقتل 50٪ من المصابين في غضون أيام قليلة.



ويصاب الناس بداء الفطريات الذي توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية (الأبواغ) التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة، وذلك وفقا لتقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.