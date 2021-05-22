انتشل غطاسو الوحدة البحرية للحماية المدنية بتيزي وزو ، عصر أمس الجمعة، جثة شاب غرق بالضخرة البيضاء بقرية مازر ببلدية ميزرانة.

هذا ما جاء في الصفحة الرسمية لشبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" لمديرية الحماية المدنية بولاية تيزي وزو.

حسب المصدر نفسه، تدخل غطاسو الوحدة البحرية للحماية المدنية بتيقزرت لانتشال جثة الغريق البالغ من العمر 21 سنة، كان على الساعة الثالثة و خمسة و أربعون دقيقة ليوم أمس الجمعة،بعدها نقلوا جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيقزرت.

يعتبر هذا الشاب الضحية الثانية في ظرف أسبوع، حيث سبق لغطاسي وحدة الحماية المدنية بتيقزرت انتشال بنفس المكان جثة شاب ينحذر من ولاية بومرداس، يبلغ من العمر 28 سنة.

في الأخير، حذرت مصالح مديرية الحماية المدنية على لسان مسؤول خلية الاتصال قاصدي البحر للاستجمام، تفادي المغامرة و السباحة، علما أن موسم الصيف لم يحن بعد و بالتالي حراسة أعوان الحماية المدنية للشواطئ لم يبدأ بعد.