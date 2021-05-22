حقق وفاق سطيف، اليوم السبت، أثقل نتيجة منذ انطلاق الموسم استقرت عند ثمانية أهداف مقابل صفر ضد اتحاد بلعباس على ملعب 8 ماي 45.

ووبهذا يعود أشبال المدرب نبيل الكوكي إلى سكة الانتصارات، رافعين رصيدهم إلى النقطة 46 في صدارة الترتيب.

النتائج الجزئية لمباريات الجولة الـ22 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي جرت اليوم السبت:

أهلي برج بوعريريج - شبيبة سكيكدة 1 - 0

وفاق سطيف - اتحاد بلعباس 8 - 0

اتحاد الجزائر - وداد تلمسان 1 - 0

جمعية عين مليلة - نصر حسين داي 1 - 0

مولودية وهران - أولمبي المدية 0 - 0

شبيبة الساورة - سريع غليزان (جارية حاليا)

اتحاد بسكرة - نجم مقرة (جارية حاليا)

أولمبي الشلف - شباب قسنطينة (جارية حاليا)

مباريات مؤجلة:

شباب بلوزداد - شبيبة القبائل

مولودية الجزائر - نادي بارادو