كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم السبت عن البروتوكول الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد و المرافق للحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل.

وركزت التدابير المعتمدة التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك", على إلزامية ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة في كل الظروف واحترام قواعد التباعد الجسدي سواء بين المنظمين أو المواطنين وضرورة توفير منفذين في القاعة خلال تنظيم التجمعات الشعبية، الأول يكون حصريا من أجل الدخول والثاني يكون مخصصا للخروج مع احترام الاتجاه الوحيد.

ونوهت السلطة إلى تفادي المصافحة، العناق وعدم التدافع إضافة الى عدم توزيع المشروبات و المأكولات أثناء التجمع، توفير الهلام المطهر للمشاركين وتهوية دائمة و مستمرة للقاعة عن طريق إبقاء الابواب و النوافذ مفتوحة بصورة دائمة وكذا تنظيف القاعة بعد انتهاء التجمع.

وشدد البروتوكول الصحي على ضرورة ترك مسافة 1.50 متر بين المقاعد مع توفير مقاعد ثانوية للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، و أجهزة قياس درجة الحرارة عند المداخل، مع تطهير الميكروفون بعد كل مداخلة.