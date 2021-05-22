ردّت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، على ما أسمته "تهجم رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان على المقاطعين عموما وعلى حزبها خاصة"، بالقول "الوضع لن يتغير والشعب الجزائري لم يمت"، مُؤكدةً أنّ "دوام الحال من الموحال .. اهتموا بشؤونكم وشؤون حزبكم"، فيما اعتبرت أن "قمع السلطة لكل صوت مخالف سيمهد لقطيعة مزدوجة".

جاء هذا في التقرير الافتتاحي لاجتماع المكتب السياسي للحزب أمس، والذي أدلت به حنون، التي ورغم أنها قالت "لن نقع في فخ صناعة الجدل"، ومع ذلك، ردت على جيلالي سفيان، الذي استضيف في قناة إذاعية عمومية،

وقالت إنه "هاجم حزب العمال والمقاطعين"، حيث ردت عليه بالقول إنه "برر مشاركته في الانتخابات التشريعية بمُهاجمة المقاطعين عوض التوجه إلى الشعب وعرض مقترحات حزبه ودوافع المشاركة".

ووصفت حنون تصرفاته وتصرفات المذيعة بـ"الغريبة"، حيث قالت:"راكم غالطين، الوضع لن يتغير والشعب الجزائري لم يمت مثلما تعتقدون"، مؤكدة أنّ "الشعب قرر عدم المشاركة وحدد لنفسه أولويات أخرى تتمثل في مؤازرة أو نصرة كفاحات العمال، والشرائح المتوسطة"، قبل أن تنتهي بمخاطبة جيلالي سفيان بالقول:" اهتموا بشؤونكم وأحزابكم ومواقفكم، واتجهوا نحو الشعب الجزائر للتعبير عن مقترحاتكم".