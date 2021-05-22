دعى سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد، خلال لقاءه الجواري بساحة الشهداء بوسط بلدية عين بسام، 23 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة، المواطنين إلى المشاركة الفعلية في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل، من أجل فرض التغيير على مستوى أهم مركز في القيادة الجزائرية.

واستمع سفيان جيلالي لأهم انشغالات المواطنين المحلية التنموية والاجتماعية ، حيث دعاهم إلى المشاركة في العملية الانتخابية والالتفاف حول التشكيلة التي اختارها لتمثيل ولاية البويرة في قبة البرلمان ومنه خلق تشكيلة سياسية جديدة قادرة على نقل الانشغالات و قادرة على معالجتها.