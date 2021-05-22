أعلن محمد رشيدي، الأمين العام للحزب الاشتراكي للعمال، اليوم في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي، أن السلطات رفعت دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري لأجل تجميد مؤقت لنشاطات الحزب و إغلاق مقراته.

وكانت وزارة الداخلية، يوم 22 افريل الماضي، قد أعلنت عن تسجيل الوضعية غير القانونية لحزب الإتحاد من أجل التغيير والرقي، وعدم مطابقة نشاطاته في التشريع الجاري به العمل، سيما القانون العضوي رقم 04.12 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وقالت الداخلية في بيانها انه بالنظر لعدم إستجابة الحزب للإعذار الموجه إليه لمطابقة وضعيته القانونية، فإنها "باشرت الإجراءات المنصوص عليها قانونيا أمام الجهات القضائية المختصة".