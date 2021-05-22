اثارت الفيضانات الاخيرة التي شهدتها بلدية بني سليمان و ما خلفته من خسائر مادية وبشرية استنفار السلطات المحلية لولاية المدية التي سارعت الى تنصيب لجنتين لمتابعة اوضاع كهذه إن تكررت خاصة وأن الولاية تحصي العديد من المناطق التي تقطعها أودية نائمة تنبىء بحدوث فيضانات في آية لحظة، خاصة وأن الموسم الصيفي كثيرا ما يشهد تساقطا للأمطار بكميات تستفز الشعاب والأودية.

وتحصي ولاية المدية، التي تضم 64 بلدية، وقوع الكثير منها بمحاذاة الشعاب والأودية التي تبقى في ظل افتقارها لمشاريع تقيها مخاطر الفيضانات، خاصة إذا تساقطت امطار غزيرة في ظل افتقار هذه المناطق لمخططات الحماية، على غرار بلديات ثلاثة الدوائر ،بني سليمان، سيدي نعمان، قصر البخاري، حربيل، سغوان، الزوبيرية ، عين بوسيف.

وفي هذا الإطار، كثفت السلطات الولائية من مساعيها لاحتواء الوضع، حيث أشرف معمر حموقة، الأمين العام بالنيابة، مؤخرا، على تنصيب لجنتين ولائيتين، الأولى تضم عدة قطاعات تتكفل بإعداد مخطط تنظيم النجدة في حالة وقوع كارثة، والتي تظم عديد القطاعات.