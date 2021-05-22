فاز الجزائري سيد علي بودينة اليوم السبت، بنهائي اختصاص "السكيف الخفيف" فردي خلال المرحلة الثانية لكأس العالم للتجديف الجارية بمدينة لوسيرن السويسرية.

وسجل الجزائري توقيت 7 د 31 ثا 92، متفوقا على الألماني سيمون كلويتر (7د 31 ثا 95) والبرتغالي دينيس ديرات كوستا (7د 33 ثا 55).

وفي وقت سابق، فشل الجزائري في التأهل للنهائي ''أ'' عقب تحقيقه للمرتبة الـ5 في الدور نصف النهائي بتوقيت 7د 46 ثا 40.

و تعتبر كأس العالم للتجديف سلسلة سنوية بثلاثة اختصاصات، حيث تدوم منافسات كل اختصاص ثلاثة أيام بصيغة "التقدم" حتى المنافسة النهائية.

و جرت المرحلة الأولى بداية شهر ماي بحوض جارون بزغرب (كرواتيا) فيما تجرى المرحلة الثانية بحوض باولا سابوديا بإيطاليا من 4 إلى 6 جوان المقبل.

يذكر أن سيد علي بودينة قد تأهل لأولمبياد طوكيو في منافسة ال2000 متر سكيف لثنائي الوزن الخفيف مع مواطنه كمال آيت داود.