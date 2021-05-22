انتشرت أمس أخبار عن " إلغاء " تجمع لحزب جبهة التحرير الوطني في البليدة، و أثار ذلك لغطا انتشر عبر مواقع الكترونية ، بأن الأفالان يتلقى ضربة موجعة بإلغاء التجمع، و أن السبب من وراء ذلك، يعود لعجز كوادر الحزب ضمان حضور العدد المرضي بقاعة التجمع .

رئيس اللجنة الانتقالية بالنيابة لمحافظة الأفالان في البليدة بوشهدة رابح، أوضح لـ " الخبر "، أن ما تم تداوله من خبر عن إلغاء التجمع بسبب فشلهم في جمع مناضلي الحزب لحضور مجريات تجمعهم غير صحيح، و أنه من غير المعقول أن يحدث ذلك، و هم بالأساس لم يتقدموا بطلب لتنظيم تجمعهم، و أن الحقيقة أنه تم تأجيل التجمع إلى موعد لاحق، بسبب حجز القاعة لفائدة حزب آخر، و أن أطرافا من وراء نشر إشاعات مغلوطة، و هي تبحث عن خلق الفوضى و التشويش عليهم فقط، و ذلك ليس بالغريب أو الأمر الجديد عليهم .