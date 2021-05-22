يرتقب أن يكون ملعب وهران الجديد بسعة 40 ألف مقعدا جاهزا لاستضافة المباراة الودية للمنتخب الوطني للاعبين المحليين المقررة يوم 16 جوان المقبل، أمام منافس لم يتم تحديده بعد، حسبما أفادت اليوم السبت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصالح المديرية الولائية للشباب والرياضة.

وأوضح نفس المصدر بأن والي وهران، مسعود جاري، رفقة مسؤولي مديرية التجهيزات العمومية، صاحبة المشروع، ومديرية الشباب والرياضة، قاموا في نهاية هذا الأسبوع بزيارة تفقدية إلى هذا المرفق الرياضي الهام للوقوف على آخر الترتيبات قبل استقباله للمباراة الأولى على ميدانه المعشوشب طبيعيا.

وتم بالمناسبة تقديم توجيهات إلى الشركة الصينية المكلفة بالأشغال لإتمام آخر الروتوشات التي باشرتها على مستوى غرف تغيير الملابس وقاعة الندوات الصحفية تحسبا للمقابلة المعنية، في انتظار استكمال الأشغال بمختلف المرافق الأخرى التابعة لهذا الملعب بما في ذلك مضمار ألعاب القوى بعد هذا الموعد.

ويعد ملعب كرة القدم أحد وحدات المركب الرياضي الأولمبي الجديد لعاصمة الغرب الجزائري الذي يجري تشييده ببلدية بئر الجير بشرق وهران، حيث يحتوي المركب أيضا على ملعب لألعاب القوى بسعة 4.200 مقعد وقاعة متعددة الرياضات 6000 مقعد ومركز مائي يضم ثلاثة مسابح، وحدد شهر سبتمبر المقبل كموعد لاستلام المرافق الثلاثة.