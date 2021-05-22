توفي 15 شخصا وأصيب 480 أخرون بجروح مختلفة في حوادث مرور شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال الـ 48 ساعة الماضية، حسب حصيلة أوردتها، اليوم السبت، المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن مصالح الحماية المدنية أحصت خلال نفس الفترة وفاة أربعة أشخاص غرقا (ثلاثة) منهم في البحر بولايات وهران وتيزي وزو وسكيكدة والرابع توفي غرقا بسد (بخدة) ببلدية مشرع الصفا بولاية تيارت.

كما قامت وحدات الحماية المدنية من جهة أخرى بإخماد خمس حرائق حضرية وصناعية ومختلفة عبر ولايات البليدة وبجاية والجزائر العاصمة وتندوف وتبسة، دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية.

وأشار المصدر أيضا إلى إخماد ثلاثة حرائق غابية وحريق رابع لأشجار النخيل بولايات البليدة والبويرة وبرج بوعريريج وأدرار. وأفادت المديرية العامة للحماية المدنية في هذا الشأن أن هذه الحرائق تسببت في خسائر مقدرة بأربعة هكتارات من الصنوبر الحلبي بولاية البويرة و2.5 هكتار من الصنوبر الحلبي وكذا 1.5 هكتار من الصنوبر الحلبي بولاية برج بوعريريج وحوالي 60 نخلة بولاية أدرار.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 122 عملية تحسيسية عبر 23 ولاية (80 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما قامت في نفس الإطار بـ 71 عملية تعقيم عبر 10 ولايات (41 بلدية)، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع أين خصص 415 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و81 سيارة إسعاف و40 شاحنة إطفاء.