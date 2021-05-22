أقر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بأنه كان يرغب في الحصول على المزيد من القمصان خاصة من اللاعبين الذين واجههم عندما كان صغيرا.

وفي حوار مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية والذي نقله اليوم السبت موقع "روسيا اليوم" بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس الصحيفة الأشهر في البلاد على الصعيد الرياضي، كشف ميسي عدة أسرار من حياته الشخصية والرياضية.

وأبدى ميسي ندمه على موقف بعينه: "نادم على عدم تبادل القمصان مع بعض المشاهير في بداية مشواري، لاعبون مثل رونالدو أو روبرتو كارلوس، لو تكرر الأمر كنت سأطلب قمصانهم".