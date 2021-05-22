دافع اليوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ابو الفضل بعجي من البويرة، عن مرشحيه بالقوائم الانتخابية بمختلف الولايات أو حتى خارج الوطن بالقول إن اختيار ممثليه هذه المرة ابتعد عن " الشكارة" وعن "المحاباة" وأنها تمت بطريقة عملية بناءة من خلال اختيار المناضلين الأكفاء من أبناء الشعب.

وقال بعجي لا بد من سد الفراغ في الغرفة السفلى التي تشكل نقطة ظل في منظومة الحكم الجزائري، وأكد على ضرورة المشاركة خلال الانتخابات التشريعية وإنجاحها للوقوف في وجه أعداء الجزائر الذين يريدون لها ما آل إليه مصير عديد دول العالم العربي، وكذا بناء دولة مستقرة سياسيا بمؤسساتها.

وكشف بعجي أن زمن التزوير في الانتخابات قد ولى، وذلك بعد إنشاء اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات.

بعجي أكد على أن الشعب هو صاحب السيادة من خلال ممارسة سلطة الانتخابات وانتخاب ممثلين عنه، وأضاف مهاجما أطراف على أنها وضعت نفسها وصية على الشعب، قبل تشريعات 12 جوان، ودعاهم إلى وزن أنفسهم.

وقدم بعجي خلال اللقاء الذي اعتبره جهويا قوائم مرشحيه عبر ولايتي بومرداس وتيزي وزو، كما تحدث عن رحلته الماراطونية التي قادته إلى ولايتي الجلفة والمسيلة.