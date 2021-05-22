توفي، صبيحة اليوم، فنان أغنية الشعبي إبراهيم باي، الملقب بشيخ المدينة بعنابة عن عمر ناهز 73 سنة، بعد رحلة علاج استمرت لسنوات عديدة، آخرها خضوعه السنة الماضية لعملية جراحية على الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد .

نزل خبر الوفاة كالصاعقة على محبي ومعجبي الشيخ من أبناء الأحياء الشعبية والعتيقة بعنابة كالمدينة القديمة و برمة الغاز و بني محافر، هذا الأخير الذي ترعرع بين أزقته وشوارعه الشيخ ابراهيم، وأدى بين جنبات بيته الطيني أجمل معزوفاته إلى أن غادره قبل سنوات قليلة إلى حي بوزعرورة ببلدية البوني عندما استفاد من سكن اجتماعي .

أبدعت قيتارته في أغنية الشعبي ونصوصها التي تشرح الواقع الاجتماعي والنفس البشرية، حيث نقلها إلى أماكن عديدة.